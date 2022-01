Projection Les Yeux Doc : En bataille Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection Les Yeux Doc : En bataille Médiathèque Marguerite Duras, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 19h30 à 21h30

gratuit

Projection du film documentaire En Bataille d’Eve Duchemin, dans le cadre du Prix du public Les Yeux Doc. La séance sera suivie par une rencontre avec Bruno Clément-Petremann, directeur du Centre Pénitentiaire de Paris-La-Santé. À la tête d’un centre pénitentiaire pour hommes depuis quatre ans, Marie Laffont a dû se forger une carapace. Dans ce microcosme, les tensions sont avivées, les esprits s’échauffent vite. Lucide sur la manière dont sa fonction est perçue par les détenus, les surveillants et plus globalement par la société, Marie doit démontrer jour après jour ses qualités pour apporter des réponses adaptées. À travers le quotidien de cette jeune directrice, une facette inédite du monde carcéral nous est révélée. Réalisation Eve Duchemin, 58 minutes Sister Productions (France)

Kwassa Films (Belgique) Bande annonce Consulter le film gratuitement : https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/LES_YEUX_DOC/2673/en-bataille-portrait-d-une-directrice-de-prison La séance sera suivie d’une rencontre avec Bruno Clément-Petremann, directeur du Centre Pénitentiaire de Paris-La-Santé, et Cécile Mauviel, directrice adjointe.

Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris 75020 Contact : 01.55.25.49.10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

