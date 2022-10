Projection « Les tempêtes de l’hiver 2013 – 2014 »

Projection « Les tempêtes de l’hiver 2013 – 2014 », 14 octobre 2022, . Projection « Les tempêtes de l’hiver 2013 – 2014 »



2022-10-14 – 2022-10-14 Pendant deux mois de l’hiver 2013 – 2014, la côte Atlantique est frappée par des tempêtes dantesques.

Un spectacle grandiose avec des vagues monstrueuses dans un bruit d’enfer qui s’abattent sur nos côtes. Ces tempêtes aux noms de Dirck, Erich, Petra, Ulla, Christine… n’en finissent plus !

Le film « Alerte rouge » montre par ses images les huit tempêtes qui se sont déchaînées sur le Cap Qizun. Le film sera suivi d’un débat avec la participation de membres de la SNSM de la Baie d’Audierne sur leurs missions, les moyens, le déclenchement d’une intervention, le statut des bénévoles et le financement. Il sera également évoqué quelques naufrages sur les récifs du Cap Sizun. Un film de Marc Arzel. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville