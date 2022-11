Projection « Les sillons de la liberté » Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Projection « Les sillons de la liberté » Moëlan-sur-Mer, 20 novembre 2022, Moëlan-sur-Mer. Projection « Les sillons de la liberté »

13 Rue des Moulins Cinéma Le Kerfany Moëlan-sur-Mer Finistère Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins

Finistère Moëlan-sur-Mer Pendant une année, en 2010, René Duranton a suivi l’agriculteur dans sa ferme de Penprat. Un homme qui travaille à l’ancienne, avec ses chevaux, permettant ainsi aux spectateurs de découvrir le monde agricole d’autrefois. C’est un portrait de la vie paysanne de Jean-Bernard Huon et de sa compagne, Laurence. +33 2 98 39 77 37 http://www.cinema-lekerfany.fr/ Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer

