Cote-d’Or 6.5 6.5 EUR Ne manquez-pas la projection exceptionnelle (séance unique) du film “LES PIRES”, en présence de MATTHIAS JACQUIN, comédien du film !

La projection sera suivie d’un moment de convivialité ! LES PIRES

Comédie dramatique De Lise Akoka et Romane Gueret

Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh, Matthias Jacquin – (1h39)

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ? Bande-annonce : https://youtu.be/KQeqOc20lxY https://www.etoilecinema.com/ Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

