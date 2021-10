Projection: Les Lundis au soleil Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Les Lundis au soleil, (1h54), 2003. un drame social espagnol de 2002, réalisé par Fernando León et interprété notamment par Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Egido, Serge Riaboukine … Un groupe de dockers, vivant dans une région pauvre du nord de l’Espagne, perd son travail et cherche à se faire embaucher malgré la fermeture du chantier naval.

Les Lundis au soleil, (1h54), 2003. Prix Goya du meilleur acteur en second rôle, prix Goya du meilleur espoir masculin, prix Goya du meilleur acteur…

Ce film fiction nous emmène dans le nord de l’Espagne, confronté à la crise économique des années 2000. Un drame social espagnol, réalisé par Fernando León et interprété notamment par Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Egido, Serge Riaboukine …

Un groupe de dockers vivant dans une région pauvre du nord de l’Espagne perd son travail et cherche à se faire embaucher malgré la fermeture du chantier naval. Une histoire d’amitié et de solidarité sur fond de crise économique et dévastation régionale.

Cinq ans après la fermeture du chantier naval et la lutte sociale contre les licenciements, Santa, José et les autres chômeurs du port industriel de Vigo en Galice, vivent au jour le jour. Dans la rue, sur le bac ou au bar « La Naval » ils discutent de tout et de rien, partageant angoisses et humiliations, mais aussi plaisanteries et illusions. Pour Santa, la dignité est la seule chose qu’il ne cèdera pas aux patrons, aux banquiers ou à la justice, qui le poursuit pour un lampadaire détruit lors des grèves…

La projection sera suivie d’un débat avec Begoña Maceira, professeure, originaire de cette région si touchée par chômage, la Galice.

Paris’Anim ; Centre Place des Fêtes 2/4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (227m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (309m)



Contact :Association 24 août 1944 0651728618 24aout1944@gmail.com

©Mima Fleurent