Médiathèque Louis-Aragon, le mardi 19 avril à 14:30

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger. Public : à partir de 7 ans Durée 1h40 min La projection sera suivie d’une animation avec jeux de société, en partenariat avec la ludothèque Planet’jeux. Dessin animé d’espionnage de 2019 de Nick Bruno et Troy Quane. Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

