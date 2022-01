Projection : Les grandes familles du textile Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Projection : Les grandes familles du textile Médiathèque La Grand-Plage, 26 mars 2022, Roubaix. Projection : Les grandes familles du textile

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 26 mars à 15:00

Dans ce film sur la mémoire du textile, le réalisateur Yves Decroix va à la rencontre des grandes familles industrielles qui ont marqué Roubaix et Tourcoing. Ces anciens patrons témoignent du passé glorieux de leurs familles, de l’origine à la fin tragique de leurs entreprises à partir des années 1970. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

Gratuit, entrée libre

Les grandes familles du textile : la fin d’un règne Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Projection : Les grandes familles du textile Médiathèque La Grand-Plage 2022-03-26 was last modified: by Projection : Les grandes familles du textile Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 26 mars 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord