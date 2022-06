Projection « Les graines que l’on sème » Montbard, 25 juin 2022, Montbard.

Projection « Les graines que l’on sème »

5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Cinéma Le Phénix Montbard Côte-d’Or Cinéma Le Phénix 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

2022-06-25 – 2022-06-25

Cinéma Le Phénix 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Montbard

Côte-d’Or

EUR 4.2 5.2 * SPECIAL JEUNES 14-25 ANS *

CREATION DE L’ATELIER FILMS EN COMMUN par la MJC André Malraux de Montbard, une École buissonnière de cinéma et d’éducation critique à l’image.

INAUGURATION

Inauguration de l’atelier le samedi 25 juin à 14h30 avec la projection du film « Les graines que l’on sème » de Nathan Nicholovitch au cinéma Le Phénix, Prix FID Marseille et sélection ACID au Festival de Cannes ; en présence de Clément Schneider, réalisateur, producteur et co-président de l’ACID.

Bande annonce du film :

https://www.youtube.com/watch?v=vK83Eux4WO8

Séance gratuite pour les quinze premiers jeunes inscrits !

Tarif ciné classique :

• Plein tarif 6.50€

• Tarifs réduits : étudiants et scolaires à partir de 14 ans 5.20 €

Moins de 14 ans 4.20 €

Partenaires : Cinéma Le phénix, FRMJC, DRAC BFC. Ce projet a reçu le soutien exceptionnel de l’association Passeurs d’images national.

* SPECIAL JEUNES 14-25 ANS *

CREATION DE L’ATELIER FILMS EN COMMUN par la MJC André Malraux de Montbard, une École buissonnière de cinéma et d’éducation critique à l’image.

INAUGURATION

Inauguration de l’atelier le samedi 25 juin à 14h30 avec la projection du film « Les graines que l’on sème » de Nathan Nicholovitch au cinéma Le Phénix, Prix FID Marseille et sélection ACID au Festival de Cannes ; en présence de Clément Schneider, réalisateur, producteur et co-président de l’ACID.

Bande annonce du film :

https://www.youtube.com/watch?v=vK83Eux4WO8

Séance gratuite pour les quinze premiers jeunes inscrits !

Tarif ciné classique :

• Plein tarif 6.50€

• Tarifs réduits : étudiants et scolaires à partir de 14 ans 5.20 €

Moins de 14 ans 4.20 €

Partenaires : Cinéma Le phénix, FRMJC, DRAC BFC. Ce projet a reçu le soutien exceptionnel de l’association Passeurs d’images national.

Cinéma Le Phénix 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard

dernière mise à jour : 2022-06-11 par