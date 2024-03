Projection « Les glaneurs et les glaneuses », un film d’Agnès Varda Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, samedi 11 mai 2024.

Le samedi 11 mai 2024

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Partout en France, à l’orée des années 2000, Agnès Varda a rencontré des glaneurs et des glaneuses souvent poussés par la nécessité, parfois par un choix de vie. Patates, pommes, raisins et autres nourritures jetées, objets mis au rebut sont leur maigre viatique.

La cinéaste glane de son côté des images en s’interrogeant sur sa vie et son métier.

Les Glaneurs et la Glaneuse se présente comme une enquête poétique autour du geste de glaner, soit ramasser sur le sol ce qui reste après la récolte (paille, épis, grains, pommes de terre). Il s’agit d’un droit coutumier qui apparaît au Moyen Âge et subsiste au fil des siècles.

Le film s’ouvre sur une définition du Petit Larousse illustré et la reproduction des Glaneuses de Jean-François Millet (1857) et de La Glaneuse de Jules Breton (1877). Équipée de sa petite caméra DV, Agnès Varda parcourt la France à la rencontre des personnes qui s’adonnent par nécessité, par simple goût ou par souci éthique (et parfois les trois à la fois) à cette activité de récupération. Elle croise le chemin de marginaux, d’artistes, d’agriculteurs, et fabrique ainsi un portrait en mosaïque d’une France à l’orée du nouveau millénaire.

En parallèle, Agnès Varda se filme elle-même, liant la thématique de la récupération et du recyclage à une réflexion plus intime sur le vieillissement.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

