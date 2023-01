Projection « Les gestes des repas » Brest Brest OT BREST METROPOLE Brest Catégories d’Évènement: Brest

2023-02-21 20:00:00 – 2023-02-21 22:00:00

Projection du film « Les gestes des repas » (1966) de Monique et Robert Gessain . Enquête multidisciplinaire à Plozévet effectué par le centre de recherche anthropologique du Musée de l'Homme entre 1961 et 1965. Cela nous permet de découvrir les activités quotidienne des gens du village. Le repas des anciens, cours de cuisine, le yod (youd), le lait baratté (ribot), les crêpes, le pain, tuerie du cochon, pâté, ragoût, andouille, les gâteaux (kouigns), goûter des classes, déjeuner des chasseurs, préparation des repas, à table. Accès libre.

La projection sera suivie d'un temps d'échange/ laprog@pimpampoum.org

