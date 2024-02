Projection « Les échappées » MJC Héritan Mâcon, dimanche 10 mars 2024.

Cette balade sera suivie par la projection du film ‘‘Les échappées’’ un road movie à vélo, à la rencontre de celles qui roulent, travaillent et luttent pour ouvrir la voie. A travers un voyage initiatique à vélo de 3000 km, Louise et Océane sont parties rencontrer plus de 200 femmes, anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses trentenaires et septuagénaires, mécaniciennes et cadreuses, cyclistes urbaines et engagées, championnes d’ultradistances ces ‘‘échappées’’ roulent, luttent, voyagent et travaillent pour changer le monde du vélo.

En partenariat avec l’association Mâcon vélo en ville. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 11:15:00

fin : 2024-03-10

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

