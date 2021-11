Rennes Les Champs Libres,Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Projection Les Champs Libres,Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Projection Les Champs Libres,Rennes, 27 novembre 2021, Rennes. Projection

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Les Champs Libres, Rennes

SAMEDI 27 NOVEMBRE 14h30 I Petit samedi de Paloma Sermon-Daï Belgique / 2020 / 72 min / Michigan Films Take five / WIP / Dérives Damien Samedi a 43 ans. Quand il était enfant, dans son village wallon en bord de Meuse, on l’appelait le “Petit Samedi”. Pour sa mère Ysma, Damien est toujours son gamin, celui qu’elle n’a jamais abandonné lorsqu’il est tombé dans la drogue. Un fils qui a, malgré tout, cherché à protéger sa mère. Un homme qui tente de se libérer de ses addictions et qui fait face à son histoire pour s’en sortir.

GRATUIT

SAMEDI 27 NOVEMBRE aux Champs Libres I14h30 I Petit samedi de Paloma Sermon-Daï (72 min ) Les Champs Libres,Rennes 35000, Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T18:30:00;2021-11-28T14:30:00 2021-11-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres,Rennes Adresse 35000, Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres,Rennes Rennes