.Tout public. gratuit sous condition Gratuit sur réservation À l’occasion de l’exposition « Paris Animal. Histoire et récits d’une ville vivante », le Pavillon de l’Arsenal propose de (re)voir en familles le dessin animé « Les Aristochats » Sorti en 1970, ce grand classique de Disney est un hommage au Paris de la Belle Époque situant son action dans un quartier prestigieux de la capitale. On pourra découvrir l’histoire d’une chatte nommée Duchesse et de ses trois chatons, Marie, Toulouse et Berlioz arpentant les rues et toits de la capitale. Manifestation organisée à l’occasion de l’exposition

©Disney

