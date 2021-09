Projection ” Les 4 du Groenland ” Espace des Mondes Polaires, 19 septembre 2021, Prémanon.

Projection ” Les 4 du Groenland ”

Espace des Mondes Polaires, le dimanche 19 septembre à 11:00

A Paris, Fred Matter, Michel Perez, Robert Gessain et Paul-Emile Victor ont obtenu une aide financière du Musée de l’Homme et d’industriels français afin de réaliser une étude ethnologique du peuple Inuit, au Groënland. A bord du bateau du commandant Jean-Baptiste Charcot, ils débarquent à Ammassalik, sur la côte est. Là, en 1934, les 4 jeunes scientifiques s’installent dans une maisonnette en bois pour y passer l’hiver entre 2 raids dans les fjords. COTE EST GROENLAND – 1934/36 Un texte nous présente les 4 “explorateurs” sur fond de carte du Groënland. D’autres cartons viennent compléter ces informations. Images de navigation et du Commandant Charcot sur le pont. Présentation des 4 protagonistes: Paul-Emile Victor, Robert Gessain, Michel Perez et Fred Matter. Le Pourquoi-Pas brise les glaces. Le Commandant Charcot en grosse tenue d’hiver. Images de la banquise, et d’une famille d’ours polaire. Vues sur des icebergs. Des Inuits accostent le bateau en signe de salut. Un village groënlandais et son église catholique. Images de raid à traineaux. Les chiens sont débarqués sur la neige depuis un bateau. Vues sur le fjord et sur des femmes Inuits, une d’entre elles préparent ses kamiks, ses bottes en cuir de phoque. Gros plan sur des visages Inuits. Dépeçage d’un phoque, les Inuits boivent le sang encore chaud de l’animal et y découpe des lambeaux de chair pour manger la viande crue. Un homme rigole. Des au-revoir depuis la berge. Des petits chaussons sont installés sur les pattes des chiens pour ne pas que celles-ci s’abîme lors des longs raids à traîneaux, les chiens ont l’air un peu gauche avec ses chaussons. Images de traîneaux sur la banquise. Le relief est souvent dangereux et difficile d’accès. Un des 4 membres de l’expédition dépece un phoque afin de nourrir ses chiens, qui, patients, attendent leur tour. Recueillement devant une croix laissée sur la banquise après la mort de l’explorateur anglais Watkins. Le traîneau repart. Un homme contemple un torrent dans la montagne. Un bateau accoste au bord de la banquise pour y embarquer homme, chiens et traîneau. Vues d’une cabane sommaire, cabane où Paul-Emile Victor fera un hivernage de 1936 à 1937 en compagnie d’une famille Inuit. Les 4 explorateurs se retrouvent, 2 kayaks et 2 à traineaux. Michel Perez caresse un de ses chiens. Dernières images de traineaux sur la banquise.

entrée libre

Espace des Mondes Polaires 146 rue croix de la teppe Prémanon Jura



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00