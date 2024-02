Projection L’Énergie positive des dieux Médiathèque de Cahors Cahors, vendredi 26 avril 2024.

L’Énergie positive des dieux, film réalisé par Laetitia Møller (France / 2021 / 70 minutes)

Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe Astéréotypie se produit en tournée avec son album L’Énergie positive des dieux. Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes

assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Ils ont une vingtaine d’années, une présence scénique et un style singuliers. Ils soufflent le vent et hurlent la colère.

A l’issue de la projection, rencontre avec Christophe L’Huillier, fondateur et guitariste du groupe. Animée par l’association Kinomad.

En lien avec le concert du groupe Astéréotypie le vendredi 26 avril à 21h aux Docks.

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26

Médiathèque de Cahors 185 Avenue Jean Jaurès

Cahors 46000 Lot Occitanie

