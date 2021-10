Genève Maison de quartier des Pâquis - La Traverse Genève Projection “Le voleur de bicyclette” Maison de quartier des Pâquis – La Traverse Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le **ciné-club Pâkino**, sur proposition de la Maison de quartier des Pâquis, a le plaisir de vous inviter à la projection du film _**”Le voleur de bicyclette”**_, de Vittorio de Sica (Italie, 1948 – VOSTFR – 1h33). _Synopsis :_ Engagé comme colleur d’affiches, un homme se voit contraint de vendre des effets personnels pour pouvoir s’acheter un vélo, indispensable à son nouveau travail. On ne tarde pas à le lui voler. Il part à la recherche du voleur avec son fils… * Entrée gratuite. * Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 16 ans. * Ouverture des portes dès 19h – projection à 19h30. * Petite restauration servie à prix libre après le film. Lieu : salle La Traverse (Maison de quartier des Pâquis) – 11, rue du Môle, 1201 Genève

