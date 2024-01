Projection : Le Temps des Forêts Salle Steredenn Plouédern, samedi 27 janvier 2024.

Projection : Le Temps des Forêts Salle Steredenn Plouédern Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

« Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit a vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain. »

La projection du film sera accompagnée par Clothilde Rault, spécialiste en écologie forestière et formatrice en gestion forestière.

.

Salle Steredenn 9 route du stade

Plouédern 29800 Finistère Bretagne jardinedern@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par OT LANDERNEAU – DAOULAS