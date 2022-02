Projection “Le roi et l’oiseau” Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Projection "Le roi et l'oiseau"

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 20 mars à 15:30

Le “Roi cinq et trois font huit et huit font seize” règne en tyran sur le royaume de Takicardie où il s’ennuie. Son seul divertissement est un oiseau enjoué et bavard qui ose contester son pouvoir. Alors que les journées de Sa Majesté se répètent inexorablement, il tombe amoureux d’une charmante bergère, déjà éprise d’un ramoneur, qu’il souhaite épouser sous la contrainte. Le jeune couple va tenter de s’échapper, aidé par l’oiseau qui va s’attirer les foudres du roi… Un film d’animation créé par Paul Grimault sur des textes de Jacques Prévert. Un chef-d’œuvre intemporel à (re)découvrir dans le cadre du week-end Télérama et en résonance au programme de science participative « BirdLab » auquel participe le musée Hector-Berlioz et ses visiteurs !

Entrée gratuite, réservation conseillée

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

2022-03-20T15:30:00 2022-03-20T17:00:00

