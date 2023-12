Projection « Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse » et rencontre avec Michel Ocelot Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg Paris, 2 mars 2024, Paris.

Le samedi 02 mars 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 98 ans. gratuit Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14

Venez voir en famille le film d’animation « Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse », Prix du Public DellucJr 2022 et rencontrer son auteur, Michel Ocelot !

La médiathèque La Canopée La Fontaine en partenariat avec le Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsgurg est heureuse de vous proposer cette projection, suivi d’une rencontre avec son réalisateur Michel Ocelot.

Synopsis :

« 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Égypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête- dans une explosion de couleurs. »

Michel Ocelot sera présent pour répondre à toutes les questions du public sur son film, dont il a écrit le scénario et assuré la réalisation. Son premier-long-métrage, Kirikou et la Sorcière (1998), a remporté un grand succès, qui s’est confirmé avec Princes et Princesses.>> Le film sera sous-titré et des interprètes en langue des signes française traduiront la rencontre.



Pour tous, à partir de 7 ans.

Gratuit, réservation obligatoire

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

