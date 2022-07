Projection : Le parrain

2022-09-16 – 2022-09-16 Proposé par le cinéma Olympia.

Projection du film « le Parrain » en version restaurée, pour fêter ses 50 ans. Venez revoir ce classique du cinéma.

Billetterie en vente en caisse ou en ligne. Proposé par le cinéma Olympia.

Billetterie en vente en caisse ou en ligne.

