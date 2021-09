Paris Centre Paris Anim' Paul Valeyre île de France, Paris PROJECTION “LE MINISTRE DES POUBELLES” Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

PROJECTION “LE MINISTRE DES POUBELLES” Centre Paris Anim’ Paul Valeyre, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Projection du film-documentaire “Le Ministre des poubelles” de Quentin Noirfalisse, le vendredi 24 septembre à 19h30 au Centre Paris Anim’ Paul Valeyre (3ème étage). Entrée Gratuite. A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, le Centre Paris Anim’ Paul Valeyre vous propose une projection du film-documentaire “Le ministre des poubelles” de Quentin Noirfalisse. Voir la bande annonce “Certains le prennent pour un fou, d’autres pour un génie. Yeux perçants, mains agiles, jambes déformées par la polio, Emmanuel Botalatala est le Ministre des Poubelles de Kinshasa. Ce poste n’est pas officiel. C’est son nom d’artiste. Dans un Congo qui se dirige vers des élections aussi capitales qu’incertaines, le Ministre a une « destinée ». Depuis les quartiers populaires, il crée des tableaux hautement politiques et en relief à partir des déchets que Kinshasa vomit chaque jour.” Spectacles -> Projection Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009

Contact :Centre Paris Anim' Paul Valeyre 0148782012 valeyre@ligueparis.org

