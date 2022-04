Projection – Le Lorax Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Projection – Le Lorax Musée Hector-Berlioz, 21 avril 2022, La Côte-Saint-André. Projection – Le Lorax

Musée Hector-Berlioz, le jeudi 21 avril à 15:00

Projection – Dessin-animé ————————- ### Le Lorax Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de Thneedville. Une projection proposée dans le cadre de la saison culturelle L’appel de la forêt, portée par le Département de l’Isère, en partenariat avec le Festival Les Arts Allumés et la Charte Forestière de territoire Bas-Dauphiné Bonnevaux.

Entrée libre sur réservation et dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T17:00:00

