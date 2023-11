Projection : Le Lorax Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 02 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. gratuit

Chaque année, à l’occasion des vacances d’automne, poésie et musique s’invitent dans les centres Paris Anim’ Curial, Mathis et Place des Fêtes.

Comme tous les ans, la programmation Festimômes revient pendant les vacances d’automne ! Un festival de cinéma spécial enfants en collaboration avec la Mairie du 19e pour rire, réfléchir et rêver à partir du thème de l’environnement et de l’écologie !

Du 24 octobre au 3 novembre, Festimômes invite petit·es et grand·es à profiter ensemble de spectacles musicaux de théâtre et de projections.

Jeudi 2 novembre, à 14h

Le Lorax

Pour conquérir le coeur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de Thneedville.

Le Lorax - bande-annonce VF

Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris

Contact : https://mairie19.paris.fr/pages/festimomes-12921

Ville de Paris, Mairie du 19, Ligue de l’enseignement