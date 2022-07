Projection : Le jouet

2022-09-25 16:30:00 – 2022-09-25 Proposé par le cinéma Olympia.

Fan de Pierre Richard ? Venez assister à la projection du film « Le jouet ». Un miliardaire et son jeune fils se baladent dans un grand magasin, afin de choisir un cadeau. Le choix de l’enfant se porte sur un journaliste, qui va être mis à sa disposition et devenir son jouet.

Billetterie en vente en caisse ou en ligne. Proposé par le cinéma Olympia.

Billetterie en vente en caisse ou en ligne.

