PROJECTION : LE GRHANDIOSE TAKAHUT TOUR 2021 – RETROSPECTIVE

2022-05-07 – 2022-05-07

Venez revivre le GTT, le GrHandiOse TaKahut Tour 2021, lors d’une projection du film rétrospectif de l’épopée

le 7 mai 2022 au Quai vert à Frossay à 19h.

Mais c’est quoi le GTT ?

Il s’agit d’une itinérance en vélo et en handbike effectuée par une équipe de 5 personnes dont 2 en fauteuil roulant.

Elle a eu lieu sur le parcours de la Vélodyssée entre Parentis-en-Born dans les Landes et Nantes en Loire-Atlantique du 22 mai au 13 juin 2021.

Organisé par les associations Grhandiose, TaKahut et les vélos volants, cet événement écologique et collaboratif autour de la mobilité douce pour tous

et de l’accessibilité des logements a permis de mobiliser des valeurs fortes comme le lien humain et le partage.

