Saint-Dié-des-Vosges Vosges 6.5 EUR Film de Nadav Lapid, primé à Cannes. Seconde séance, suivie d’un débat avec l’AFPS 54. Y., cinéaste israélien, arrive dans un village pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire, et se jette dans deux combats : contre la mort de la liberté dans son pays.

Ahed Tamimi est une adolescente palestinienne devenue célèbre pour avoir giflé un soldat de l’occupation militaire israélienne, faisant partie d’un groupe de soldats agressifs qui n’a pas hésité à forcer le domicile familial palestinien et à s’en prendre à ses occupants, comme c’est malheureusement souvent le cas. La video de cette gifle est devenue virale, portant le projecteur sur une situation ô combien anormale faite au peuple palestinien. Nadav Lapid, cinéaste israélien, s’inspire de cet évènement pour porter une critique acerbe et caustique sur cette situation, ainsi que sur l’atteinte aux libertés en Israël, l’occupant militaire israélien s’en prenant aux ONG qui défendent les Droits de l’Homme. +33 6 82 10 21 40 Cinéma Excelsior 28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges

