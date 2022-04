Projection : Le Formulaire de Filip Flatau Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection : Le Formulaire de Filip Flatau Mémorial de la Shoah, 19 avril 2022, Paris. Née à Varsovie juste avant la guerre, Johanna Flatau conserve peu de souvenirs de son enfance et ignore le nom de la famille chez qui elle a été cachée. Son fils, Filip, la convainc, non sans difficulté, de remplir le formulaire de Yad Vashem pour faire reconnaître cette famille comme « Juste parmi les nations ».

Date et horaire exacts : Le mardi 19 avril 2022

de 19h30 à 22h00

gratuit En présence du réalisateur et de Johanna Flatau, rescapée du ghetto de Varsovie. Animée par Eva Bettan, productrice à France Inter et critique de cinéma. Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-formulaire-de-filip-flatau 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://twitter.com/Shoah_Memorial https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-formulaire-de-filip-flatau Réservation © Zadig Productions.

