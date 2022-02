Projection : Le dernier Voyage Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Projection : Le dernier Voyage Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-01 20:00:00

Châlons-en-Champagne Marne Le dernier Voyage (2021) de Romain Quirot Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie. Alors qu’elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre, Paul W.R, le seul astronaute capable de la détruire, refuse d’accomplir cette mission et disparaît. Traqué sans relâche, il croise la route d’Elma, une adolescente au tempérament explosif qui va l’accompagner dans sa fuite.

La projection sera suivie d’un test du jeu vidéo développé par les étudiants d’E-Artsup Montpellier. Dès 14 ans.

Sur réservation. +33 3 26 26 94 26 Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

