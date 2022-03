Projection : Le Courtivore à l’Atrium ! Atrium Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Projection : Le Courtivore à l'Atrium !

Atrium, le samedi 14 mai à 18:00

Atrium, le samedi 14 mai à 18:00

Chut ! Les lumières s’éteignent, ça va commencer ! À l’occasion de la Nuit des Musées et de l’exposition Odyssée Santé, l’auditorium de l’Atrium se transforme pour une nuit en salle de cinéma. En partenariat avec le Festival Courtivore, venez y découvrir une série de court-métrages sur le thème de la santé. Plongez dans l’intimité du corps humain, du quotidien des soignants ou imaginez le système de santé du futur. Profitez d’une soirée pour découvrir une sélection de courts-métrages, sur le thème de la santé et du corps humain, proposés par le Courtivore ! Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

