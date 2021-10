Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Projection – Le cochon de Gaza Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Projection – Le cochon de Gaza Saint-Briac-sur-Mer, 24 octobre 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Projection – Le cochon de Gaza 2021-10-24 – 2021-10-24 Rue du Presbytère 1er étage du Presbytère

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Comédie de Sylvain Estibal (2011). Entrée libre. Pass sanitaire demandé. Dimanche 24 octobre 2021 – 17h – 1er étage du presbytère

Dimanche 31 octobre 2021 – 15h – 1er étage du presbytère http://www.lasaintsimon.com/ +33 7 87 02 36 79 Comédie de Sylvain Estibal (2011). Entrée libre. Pass sanitaire demandé. Dimanche 24 octobre 2021 – 17h – 1er étage du presbytère

Dimanche 31 octobre 2021 – 15h – 1er étage du presbytère dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Rue du Presbytère 1er étage du Presbytère Ville Saint-Briac-sur-Mer