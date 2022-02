PROJECTION LE CIEL EST A VOUS DE JEAN GREMILLON Salle Jean Renoir Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salle Jean Renoir, le jeudi 10 mars à 18:30

Le Ciel est vous, Jean Grémillon, 1944, 1H45 ——————————————– ### Avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, Anne Vandène, Jean Debucourt… Pierre et Thérèse Gauthier, sont expropriés de leur garage à Villeneuve au profit d’un terrain d’aviation civile. Une fois installés en ville, les affaires de Pierre tournent bien, mais rappelé par sa passion pour les airs, il délaisse peu à peu travail et famille. D’abord furieuse, Thérèse se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de son mari. Dévorés par cette passion commune, ils achètent un avion que Thérèse pilote avec brio. Avec le soutien de Pierre elle en vient même à songer à battre le record de distance établi par Lucienne Ivry. Thérèse, s’envole, traverse la Méditerranée, mais disparaît bientôt sans laisser signe de vie. Dans le cadre des manifestations pour “Les droits de la femme” en partenariat avec le Conseil de territoire du Pays de Martigues, les villes de Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre-les-Remparts. Un chef-d’œuvre à découvrir ou redécouvrir sur grand écran dans sa copie restaurée 4 K. Sélection officielle au Festival de Cannes 2021- Cannes Classics. Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir Paradis Saint Roch Martigues Bouches-du-Rhône

