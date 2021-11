Orléans Médiathèque Maurice Genevoix Loiret, Orléans Projection Le Chant de la mer Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Projection Le Chant de la mer Médiathèque Maurice Genevoix, 9 février 2022, Orléans. Projection Le Chant de la mer

Médiathèque Maurice Genevoix, le mercredi 9 février 2022 à 15:30

Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T15:30:00 2022-02-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans