Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 6 mars 2019 à 15:00

Le chant de la mer – de Tomm More Durée : 1h33 Auditorium du Centre Culturel Jean JaurèsFilm d’animation à partir de 6 ans Mercredi 6 mars, à 15H ENTRÉE LIBRE La projection démarre dès le début de la séance,Les retardataires ne sont pas acceptés dans la salle. Renseignements au 03 86 68 48 60 SYNOPSIS ET DÉTAILS Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

