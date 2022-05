Projection L’Avare avec la Comédie française Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff Finistère Une grande nouveauté au Cinéma Ste Barbe de Roscoff : projection des pièces de la comédie française en lien avec les 400 ans de la naissance de Molière. Nous démarrons le dimanche 8 mai prochain avec la diffusion de “l’Avare” à 15h au cinéma de Roscoff. http://www.cinemasaintebarbe.fr/ Une grande nouveauté au Cinéma Ste Barbe de Roscoff : projection des pièces de la comédie française en lien avec les 400 ans de la naissance de Molière. Nous démarrons le dimanche 8 mai prochain avec la diffusion de “l’Avare” à 15h au cinéma de Roscoff. Cinéma Sainte-Barbe 16 Rue Yann d’Argent Roscoff

