Projection 'L'appel des libellules', 18 mars 2023, Pérols-sur-Vézère

2023-03-18 – 2023-03-18 Pérols-sur-Vézère

A 18h rendez-vous à la salle des fêtes

Sur réservation obligatoire jusqu’au 14 mars pour cette soirée La veille du printemps, l’Association des Moulins de Razel et Chaumeil et le Conservatoire d’espaces naturels vous proposent la diffusion d’un film sur les libellules. On les appelle Petite Nymphe au corps de feu, Cordulie splendide, Déesse précieuse ou encore Agrion joli… Derrière ces noms mystérieux, se cachent des êtres merveilleux. Derrière ces noms se cachent des espèces en danger. Ce sont les demoiselles et les libellules. Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples dont la vie est aussi fascinante qu’inquiétante ! Nous intéresser à leur cas nous emmène dans une enquête au long cours où nous prenons peu à peu conscience du lien qui nous unit à elles. Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère

