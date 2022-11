Projection » L’appel de la forêt » Saint-Germain-de-Salles Saint-Germain-de-Salles Catégories d’évènement: Allier

Saint-Germain-de-Salles

Projection » L’appel de la forêt » Saint-Germain-de-Salles, 18 décembre 2022, Saint-Germain-de-Salles. Projection » L’appel de la forêt »

Salle d’expo Saint-Germain-de-Salles Allier

2022-12-18 – 2022-12-18 Saint-Germain-de-Salles

Allier Saint-Germain-de-Salles Avec Harrison Ford et Omar Sy.

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien.. mairie.sgs@wanadoo.fr +33 4 70 90 03 71 https://saint-germain-de-salles.com/ Saint-Germain-de-Salles

dernière mise à jour : 2022-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Germain-de-Salles Autres Lieu Saint-Germain-de-Salles Adresse Salle d'expo Saint-Germain-de-Salles Allier Ville Saint-Germain-de-Salles lieuville Saint-Germain-de-Salles Departement Allier

Saint-Germain-de-Salles Saint-Germain-de-Salles Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-de-salles/

Projection » L’appel de la forêt » Saint-Germain-de-Salles 2022-12-18 was last modified: by Projection » L’appel de la forêt » Saint-Germain-de-Salles Saint-Germain-de-Salles 18 décembre 2022 Allier Saint-Germain-de-Salles Salle d'expo Saint-Germain-de-Salles Allier

Saint-Germain-de-Salles Allier