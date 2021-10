Aubervilliers Cinéma Le Studio Aubervilliers, île de France PROJECTION “L’ACROBATE” + TURQUITO TANGO • Cinéma Le Studio Cinéma Le Studio Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 11h à 22h

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021 _____________________________________ AU PROGRAMME [ Écran du festival – Journée Milonga ] ⭐ PROJECTION “L’ACROBATE” réalisé par Jean-Daniel Pollet, sorti en 1976. ⭐ TURQUITO TANGO Atlantico est un projet musical progressiste qui part d’une volonté d’explorer le Tango comme un genre à la fois universel et métissé et à la fois ancré à Buenos Aires. Consciente de cette duplicité, il tout en navigue sur tous les eaux dans une quête de lien de parenté. Le répertoire est issu d’allers-retours avec des ré-appropriations d’œuvres traditionnels, des compositions originales et des intrusions de morceaux plus exotiques aux accents des Balkans, de l’Orient ou même du classique avec toujours comme élément fédérateur, la recherche d’une proposition musicale susceptible d’enrichir les sensations du Tango dansé. _____________________________________ INFOS PRATIQUES Cinéma Le Studio 2 Rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers ▹Infos/résas : 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com ▹09 61 21 68 25 FORMULE FILM + BRUNCH + CONCERT : 22 EUROS (sur réservation). FORMULE FILM + CONCERT : TARIFS HABITUELS DU STUDIO. Une programmation organisée avec le soutien de l’association Mémoire Vive / Memória Viva. Spectacles -> Projection Cinéma Le Studio 2 Rue Edouard Poisson Aubervilliers 93300 Contact :Cinéma Le Studio 0961216825 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/611150086716379/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Spectacles -> Projection

