« LABALAVI » est une plongée dans les destins peu racontés de l’histoire de France : ceux des migrants de l’intérieur, les citoyens originaires des outre-mer. projection / « LABALAVI » – Cédrick-Isham Calvados

Au cours de sa résidence, le photographe guadeloupéen Cédrick-Isham Calvados est allé à la rencontre de dix-sept Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et Réunionnais vivant en Île-de-France. De ces rencontres, il rassemble des témoignages sur la vie “là-bas”, locution que de nombreux habitants des terres d’Outre-mer utilisent pour désigner la France hexagonale. LABALAVI est ainsi une plongée dans les destins peu racontés de l’histoire de France : ceux des migrants de l’intérieur, les citoyens originaires des outre-mer. Cédrick-Isham Calvados (France) est lauréat du programme ONDES de la Cité internationale des arts. Mardi 20 juillet 2021, à 19h

