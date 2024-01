projection « La traversée » Cinéma Klub Metz, jeudi 22 février 2024.

projection « La traversée » Projection suivie d’un échange Jeudi 22 février, 19h30 Cinéma Klub

La Traversée (2021, France, 75 mn.), film d’animation de Florence Miailhe, précédé d’extraits du court-métrage Papillon (2024) consacré au nageur Alfred Nakache

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil…

Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.

Séance suivie d’un échange avec la cinéaste Florence Miailhe, Anne Féray, présidente du MRAP Moselle, et Loïc Millot, responsable de la programmation du Forum-IRTS de Lorraine, site de Ban Saint-Martin

Cinéma Klub 5 place Saint Jacques 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est

exil Antisémitisme