Projection : « La sociologue et l’ourson », un film d’Étienne Chaillou et Mathias Théry Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry raconte par téléphone à son fils, réalisateur, les enjeux du débat.

Portrait intime et feuilleton national, ce film vous fera redécouvrir ce que nous pensons tous connaître parfaitement : la famille.

De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de la loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry spécialisée dans le droit et la famille, raconte par téléphone à son fils, réalisateur, les enjeux du débat.

De ces récits nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film qui sait allier pédagogie et fantaisie nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître : la famille. Le duo Etienne Chaillou et Mathias Théry montre un réel entrain à s’infiltrer dans les lieux du pouvoir, derrière les lourdes portes. Partout où quelqu’un laisse échapper un propos sur leur sujet, ils sont en embuscade.

Et comme toute vérité n’est pas bonne à dire, c’est le brave nounours de notre enfance qui s’adresse au spectateur, créant un effet désinhibiteur garanti.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Les Yeux Docs