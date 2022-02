Projection La sociale Martigues, 24 février 2022, Martigues.

Projection La sociale Cinéma La Cascade 35 cours du 4 septembre Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône

Le film retrace la vie d’Ambroize Croizat, Ministre communiste de la protection sociale et du travail à la Libération. Il fût celui qui signa les ordonnances pour la création de la Sécurité Sociale dans le cadre de ce que l’on a appelé « Les Jours Heureux » avec la mise en œuvre du programme de la Résistance. Le film s’appuie sur les recherches et publications de Michel Etiévent.



Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer l’énorme avancée sociale que fût cette création de la Sécurité sociale avec ses trois branches (famille, retraite, santé), tant il nous paraît simple et normal de bénéficier de ces avantages encore aujourd’hui. Enfin était repoussée la peur permanente du lendemain avec les moyens de se soigner, des allocations familiales multipliées par deux, une retraite assurée. Le tout avec un système progressiste, universel, égalitaire, démocratique. Tout cela dans un pays qui venait d’être ravagé par la guerre.



Hélas, on ne peut que constater que notre système de protection sociale et de santé s’éloigne de plus en plus des principes novateurs de sa naissance pour être de plus en plus soumis à la poigne libérale. La pandémie COVID a souligné à quel point, cette orientation nuisait aux intérêts de chacun.e, à l’intérêt général.



Soirée en hommage a Michel ETIEVENT (1947-2021) qui ainsi que le dit G Perret: « on peut le remercier de ce grand fait d’arme: avoir sorti A Croizat des catacombes de l’ histoire. Michel Etievent qui se sera inlassablement battu pour faire connaître le parcours et l’action du Ministre Communiste que fut Croizat.

Rencontre /Débat autour du film “La sociale” en présence de Pierre Caillaud Croizat. Débat anime par Léo Purguette, directeur du Journal la Marseillaise.

Soirée organisée en partenariat avec la section du Parti Communiste Français

LA SOCIALE (G Perret).

