Projection "La Saint-Valentin, on t'a pas sonnée !" #2 Beaj Kafé, 10 février 2023, Brest

2023-02-10 19:00:00 – 2023-02-10

Beaj Kafé 51 Rue Branda

Brest

Finistere Un programme original de la Cinémathèque de Bretagne (1956-1989, 57 min) Vous aussi, vous en avez marre de la Saint-Valentin ? Venez profiter d’une soirée de courts-métrages décalés sur l’Amour avec un grand A comme absurde, adultère, accouplement, abstinence, Adam et Eve… Le romantisme et le second degré des films de la Cinémathèque de Bretagne vous surprendront pour cette seconde édition de l’anti Saint-Valentin. Night-time in the switching-yard de Bertrand Kérézéon (1980, 4 min)

La porte rouge de Bernard Thomazeau (1989, 5 min)

La flûte enchantée de Louis Le Meur (1975, 5 min)

Circumzizi de Michel Body (1974, 6 min)

Flash… flash de Jack Maupu (1962, 8 min)

Si tous les gars du monde voulaient se donner la… de Michel Rouah et Gilbert Vermet (1973, 4 min)

https://www.cinematheque-bretagne.bzh/tous-les-%C3%A9v%C3%A9nements-projection-la-saint-valentin-on-t-a-pas-sonn%C3%A9e-2-1032-1774-0-0.html?b393_Titre_2=&b393_Categorie_22=&b393_Lieu_Comune_47=brest&b393_Lieu_Code_postal_48=&

