Vosges Raon-l’Étape L’équipe de la médiathèque intercommunale vous propose la projection d’un diaporama basé sur le livre « La pierre et le saguaro » d’Yves Berger. Avec le livre en poche, ils ont parcouru l’ouest américain à la recherche des lieux qui avaient inspiré l’écrivain.

Partez à la découverte d’une Amérique somptueuse dans un montage qui mêle images et poésie.

Inscription souhaitée. mediatheque_raon@ca-saintdie.fr +33 3 29 41 72 17 Médiathèque 8 Rue Georges Clémenceau Raon-l’Étape

