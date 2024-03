Projection : la pêche au courts Atrium Rouen, samedi 18 mai 2024.

Projection : la pêche au courts Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Atrium Dès 13 ans, durée 1h puis temps d’échange.

Plongez dans l’univers captivant de l’océan ! Au travers d’une série de courts-métrages, ressentez l’air marin et l’adrénaline des équipages tandis qu’ils affrontent les défis de la mer. Devenez-vous même un aventurier en vous confrontant à l’escape game et découvrez une nouvelle facette de l’exposition Océan, une plongée insolite en Normandie.

La pêche au courts

Des héros sombres et silencieux à la pollution plastique, une plongée dans les eaux troubles de notre époque, pour découvrir le quotidien des pêcheurs, et la préservation de notre écosystème marin.

En partenariat avec le festival Le Courtivore, plus d’informations à propos des films sur https://courtivore.com/

Un foodtruck sera présent pour vous régaler !

https://www.facebook.com/ohmytruckburgers/?locale=fr_FR

Atrium 115 boulevard de l'Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ L'Atrium est l'espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Accessible à tous les publics. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Arrêt de métro Europe et Saint Sever

©Science Action Normandie