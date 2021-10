Carhaix-Plouguer Cinéma Le Grand Bleu - Sinema Ar Gazeg C'hlas Carhaix-Plouguer, Finistère Projection “La Métaphysique du berger” Cinéma Le Grand Bleu – Sinema Ar Gazeg C’hlas Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Cinéma Le Grand Bleu – Sinema Ar Gazeg C’hlas, le dimanche 31 octobre à 10:30

Des hauts-plateaux du Vercors aux limbes des vallées de la Drôme, Boris tente d’atteindre son idéal : mener une vie de berger, loin de la société contemporaine et de sa technologie dévorante. Tout bascule à la naissance de son fils avec le difficile apprentissage de la paternité. Réalisé par Michaël Bernadat. Fait rare, le film est en français et sous-titré en breton. Cinéma Le Grand Bleu – Sinema Ar Gazeg C’hlas Rue Jean Monnet, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T10:30:00 2021-10-31T12:30:00

