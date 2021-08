PROJECTION : La mémoire des murs de Roberto Della Torre (Association La Trame) Cinéma Jean Marais, 28 septembre 2021, Aucamville.

Cinéma Jean Marais, le mardi 28 septembre à 19:00

Une balade interactive dans l’histoire d’Aucamville a été organisée en 2020. Elle était l’aboutissement d’un projet (mené avec le soutien de Toulouse Métropole) visant à recueillir des témoignages sur le passé de la ville, à hauteur d’hommes et de femmes qui l’ont vécu. La qualité et la richesse de ces témoignages ont incité la mairie à prolonger ce projet en confiant à Roberto Della Torre la réalisation d’un film qui s’ouvre aussi sur le présent. Si vous voulez en savoir plus sur la culture de la violette, l’école d’Aucamville dans les années 40, le tramway qui relayait le village d’alors à Toulouse, et plus encore, venez découvrir ce film ! En présence des participants au projet. Des projections seront également prévues dans les écoles et le collège de la ville (dates à définir). Réservation auprès du service culture : culture@ville-aucamville.fr

Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville



