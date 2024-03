Projection La Madrugada, le Film bibliotheque de L’Alcazar Marseille, jeudi 22 février 2024.

Projection La Madrugada, le Film ♫PROJECTION♫ Jeudi 22 février, 17h00 bibliotheque de L'Alcazar Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T17:00:00+01:00 – 2024-02-22T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T17:00:00+01:00 – 2024-02-22T18:00:00+01:00

Ecrit par Mandy Lerouge, réalisé par Francesco Garbo (Italie) d’après l’album La Madrugada de Mandy Lerouge

Durée : 37 minutes

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Avec La Madrugada, le Film, Francesco Garbo et Mandy Lerouge signent un véritable voyage cinématographique dans les paysages haut-alpins, au son des musiques traditionnelles d’Argentine.

Après une tournée d’une dizaine de projections dans les plus grandes villes d’Argentine en 2022, venez découvrir, pour la première fois à Marseille, ce moyen-métrage tourné en période de pandémie dans les plus beaux paysages des Hautes-Alpes et du Parc National des Ecrins.

Plus qu’un concert filmé, La Madrugada, le film est un véritable hommage aux paysages de montagne, source d’inspiration de certaines des plus belles oeuvres du répertoire populaire argentin, à la recherche des échos réels ou imaginaires entre la Cordillère des Andes et la chaîne des Alpes

Suivie d’une rencontre avec Francesco Garbo, Mandy Lerouge, fervente ambassadrice des cultures argentines en France et en Europe, et ses musiciens.

Pour aller plus loin, découvrez la nouvelle création de Mandy Lerouge « Del Cerro » en avant-première, en concert à la Cité de la Musique de Marseille le 23 février

