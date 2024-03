Projection | La lutte, c’est du sport Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mardi 26 mars 2024.

Projection | La lutte, c’est du sport Projection de deux courts métrages : « Le Cercle d’Ali » suivi de « La lutte est une fin » Mardi 26 mars, 12h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T12:30:00+01:00 – 2024-03-26T13:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T12:30:00+01:00 – 2024-03-26T13:30:00+01:00

LE CERCLE D’ALI

Un film d’Antoine Beauvois Boetti

(France, 2020, 15’, vf)

Dans un centre d’accueil, Salman, un jeune Afghan de 22 ans, se prépare pour son audition au CNDA (Cour nationale du droit d’asile), l’obligeant à se confronter au souvenir de son premier et unique match de bouzkachi, le sport national d’Afghanistan.

LA LUTTE EST UNE FIN

Un film d’Arthur Thomas-Pavlowsky

(France, 2022, 28’, vf)

Un jour d’été à Marseille. Au sein de la bourse du travail transformée en arène de boxe, les boxeurs du collectif Boxe Massilia sont sur le point d’entrer sur le ring face à une foule en liesse. Et si à travers ce spectacle antique du combat au corps à corps, une autre lutte se jouait, plus décisive et fondamentale ?

https://vimeo.com/872877369

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « un film d’Arthur Thomas-Pavlowsky produit par le Grec avec le soutien du CNC Pru00e9selection Cu00e9sar du meilleur court mu00e9trage documentaire 2024 », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce La lutte est une fin », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1736129681-b9d131508d94f761ffe920557c99bf15f0f456fd733e48b3fdf4d59cc9910580-d?f=webp », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/872877369 », « thumbnail_height »: 720, « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « messages »: [« Contact support to disable Vimeos with site restrictions. »], « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/872877369 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

cinéma court métrage