PROJECTION «La Grande Duchesse de Gerolstein» au CINÉMA de CAUSSADE Lundi 02 aout – 18h – Caussade – 32 rue des Récollets Filmé en HD par l’association AVQR à Bruniquel – été 2020 – Entrée libre

PROJECTION «La Grande Duchesse de Gerolstein» au CINÉMA de CAUSSADE Lundi 02 aout – 18h – Caussade – 32 rue des Récollets Filmé en HD par l’association AVQR à Bruniquel – été 2020 – entrée libre Cinema 32 rue des Récollets 82300 caussade Caussade Saint-Cernin Tarn-et-Garonne

2021-08-02T18:00:00 2021-08-02T21:00:00

