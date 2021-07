Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection : La Fontaine fait son cinéma Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Projection : La Fontaine fait son cinéma Espace Andrée Chedid, 19 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Projection : La Fontaine fait son cinéma

le dimanche 19 septembre à Espace Andrée Chedid

Réal Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert…, France, 40 min. 6 courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

Entrée libre sur réservation

6 courts-métrages en forme de fables Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:10:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:10:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux